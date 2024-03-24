Что можно и нельзя делать в Ефимов день 24 марта, который называют Кукушкина заря

Православная церковь 24 марта вспоминает святого Евфимия. В народе отмечают Ефимов день. Однако существует и еще одно название — Кукушкина заря. Считается, что с указанного дня начинает куковать кукушка.
Что нельзя делать 24 марта
Несмотря на то, что 24 марта начинает куковать кукушка, у нее нельзя спрашивать: «Кукушка, сколько мне лет жить осталось?». Согласно приметам, это может грозить неприятностями. Запрещено провоцировать конфликты со старшими. Все дело в том, что они могут оказаться затяжными и наладить отношения будет сложно.
Что можно делать 24 марта
Как правило, женщины 24 марта старались очень много плакать. Считается, что благодаря этому следующий год окажется счастливым и без слез. Кроме того, продолжалась активная подготовка к работам на огороде и сбору березового сока.
Согласно приметам, теплая погода говорит о том, что лето выдастся жарким. А вот о том, что погода резко испортится, предупреждают каркающие вороны. В том случае, если грачи и утки еще не прилетели, то холод задержится надолго.