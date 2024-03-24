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Что можно и нельзя делать в Ефимов день 24 марта, который называют Кукушкина заря

Что можно и нельзя делать в Ефимов день 24 марта на Кукушкину зарю.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 24 марта вспоминает святого Евфимия. В народе отмечают Ефимов день. Однако существует и еще одно название — Кукушкина заря. Считается, что с указанного дня начинает куковать кукушка.

Что нельзя делать 24 марта

Несмотря на то, что 24 марта начинает куковать кукушка, у нее нельзя спрашивать: «Кукушка, сколько мне лет жить осталось?». Согласно приметам, это может грозить неприятностями. Запрещено провоцировать конфликты со старшими. Все дело в том, что они могут оказаться затяжными и наладить отношения будет сложно.

Что можно делать 24 марта

Как правило, женщины 24 марта старались очень много плакать. Считается, что благодаря этому следующий год окажется счастливым и без слез. Кроме того, продолжалась активная подготовка к работам на огороде и сбору березового сока.

Согласно приметам, теплая погода говорит о том, что лето выдастся жарким. А вот о том, что погода резко испортится, предупреждают каркающие вороны. В том случае, если грачи и утки еще не прилетели, то холод задержится надолго.