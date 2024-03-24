Что можно и нельзя делать в Ефимов день 24 марта, который называют Кукушкина заря

Несмотря на то, что 24 марта начинает куковать кукушка, у нее нельзя спрашивать: «Кукушка, сколько мне лет жить осталось?». Согласно приметам, это может грозить неприятностями. Запрещено провоцировать конфликты со старшими. Все дело в том, что они могут оказаться затяжными и наладить отношения будет сложно.