«Только дети и педагоги»: во Владивостоке ограничат посещение учреждений дополнительного образования

Во Владивостоке в учреждения дополнительного образования детей будут пускать только воспитанников и педагогов. Глава города Константин Шестаков подписал постановление об усилении мер безопасности в образовательных учреждениях, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
«В школах начались каникулы, но важно усилить меры безопасности в учреждениях дополнительного образования. Туда не будем допускать взрослых, за исключением педагогов и самих детей. Уверен, родители отнесутся с пониманием», — рассказал мэр.
Также рекомендовано усилить меры безопасности организациям, проводящим развлекательные мероприятия, спортивным и культурным объектам.
Мэр также попросил горожан доверять только официальным источникам информации.
Усиление мер безопасности предпринято на фоне чудовищной трагедии в подмосковном Красногорске, где вечером 22 марта несколько террористов убили больше 100 человек в деловом центре «Крокус Сити Холл».