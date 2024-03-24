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В Хабаровском крае разместят более 15 тысяч беженцев

На госзакупках появился тендер на услуги по размещению граждан в пунктах временного размещения в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.

Источник: AmurMedia

В тендере комитета государственного заказа правительства региона говорится, что размещать в пунктах будут переселенцев из Украины, ЛДНР, а также регионов России, на которых введены максимальный и средний уровни реагирования, сообщает ИА AmurMedia.

Цена, указанная за условную единицу — 913 рублей. Стоимость контракта за пункт временного размещения в Комсомольске-на-Амуре составляет 4 930 200 рублей, в Хабаровске — 9 467 810 рублей. Выходит, что в этих городах планируют разместить 5 400 и 10 370 человек соответственно.

Параллельно с этим комитет госзаказа правительства региона объявил торги на оказание услуг по организации питания для людей, которых разместят в пунктах. В городе Юности за этот подряд предлагают 3 790 800 рублей, в краевом центре — 7 279 740 ₽ Среди продуктов — стандартный «борщевой набор», а также мясо, молоко, хлеб, курица, крупы, рыбные консервы, овощи и фрукты.

Когда именно в Хабаровском крае ожидают беженцев, точно неизвестно: даты начала исполнения контрактов в аукционной документации нет, указана лишь дата завершения — 26—31 декабря 2024 года. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до начала апреля.