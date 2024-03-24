В Хабаровском крае разместят более 15 тысяч беженцев

Параллельно с этим комитет госзаказа правительства региона объявил торги на оказание услуг по организации питания для людей, которых разместят в пунктах. В городе Юности за этот подряд предлагают 3 790 800 рублей, в краевом центре — 7 279 740 ₽ Среди продуктов — стандартный «борщевой набор», а также мясо, молоко, хлеб, курица, крупы, рыбные консервы, овощи и фрукты.