Автобусное сообщение Хабаровского края и ЕАО закрыто из-за циклона

По информации ведомства, 24 марта с 8:00 пассажирские перевозки из Биробиджана в Хабаровск выполняться не будут. Такая мера введена в связи со снежным циклоном, чтобы минимизировать риск дорожных происшествий. Внутри области автобусы не будут ездить из Биробиджана в Облучье, Головино, Ленинское и Амурзет.