Автобусное сообщение Хабаровского края и ЕАО закрыто из-за циклона

По информации ведомства, 24 марта с 8:00 пассажирские перевозки из Биробиджана в Хабаровск выполняться не будут. Такая мера введена в связи со снежным циклоном, чтобы минимизировать риск дорожных происшествий. Внутри области автобусы не будут ездить из Биробиджана в Облучье, Головино, Ленинское и Амурзет.
«Выбирайте для передвижения между городами поезда: так надёжнее», — порекомендовали в МЧС.
По прогнозам синоптиков, снегопады ожидаются в южных и частично центральных районах Хабаровского края. Ветер усилится до 18−23 метров в секунду, на дорогах возможен гололёд. Водителей просят соблюдать максимальную осторожность и при необходимости не выезжать за пределы населённых пунктов.