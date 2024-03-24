Ричмонд
+4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автобусное сообщение Хабаровского края и ЕАО закрыто из-за циклона

Движение автобусов между Хабаровским краем и Еврейской автономной областью приостановлено из-за снежного циклона, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ЕАО.

Источник: Аргументы и факты

По информации ведомства, 24 марта с 8:00 пассажирские перевозки из Биробиджана в Хабаровск выполняться не будут. Такая мера введена в связи со снежным циклоном, чтобы минимизировать риск дорожных происшествий. Внутри области автобусы не будут ездить из Биробиджана в Облучье, Головино, Ленинское и Амурзет.

«Выбирайте для передвижения между городами поезда: так надёжнее», — порекомендовали в МЧС.

По прогнозам синоптиков, снегопады ожидаются в южных и частично центральных районах Хабаровского края. Ветер усилится до 18−23 метров в секунду, на дорогах возможен гололёд. Водителей просят соблюдать максимальную осторожность и при необходимости не выезжать за пределы населённых пунктов.