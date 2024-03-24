«Суп пахнет домом». Зачем сибиряки помогают бойцам СВО

«Для супов собираем овощи у населения, чистить помогает общество инвалидов. Наши повара их отваривают, натирают и сушат. Через десять минут после того, как смесь залить кипятком, получается полноценный вкусный суп, который к тому же пахнет домом. Такая еда очень нужна ребятам на передовой, особенно если они на задании и рядом нет населённого пункта. В каждую коробку обязательно кладём детские письма. Бойцы их носят с собой, а после возвращения пытаются найти ребёнка, который ему написал».