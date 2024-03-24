«Суп пахнет домом». Зачем сибиряки помогают бойцам СВО

«Когда была объявлена частичная мобилизация, задумалась над вопросом, есть ли будущее у наших детей. Тогда и пришло осознание, что нельзя сидеть сложа руки. Как сердце велело, так и поступила», — говорит руководитель добровольческой группы «Железногорск — защитникам» Юлия Шушакова. Многодетная мать решила объединить неравнодушных людей, чтобы вместе помогать бойцам СВО.
Пахнет домом
«Почему-то считается, что волонтёры — это люди, у которых кто-то из родственников на спецоперации. Это не так, просто они там все наши. Они защищают нас и наш мир. Благодаря их подвигу у нас летают птицы, а не снаряды», — объясняет Юлия Шушакова своё решение заниматься волонтёрством.
Добровольческая группа «Железногорск — защитникам» появилась в сентябре 2022 года. Её организатором стала обычная женщина, мама четверых детей Юлия Шушакова. Её младшая дочь — первоклассница.
Деятельность группы началась с трёх добровольцев. Нашли в Краснодаре контакты волонтёрского сообщества «Ресторанчик», члены которого готовили еду и доставляли её бойцам на передовую. Через них вышли на движение Людмилы Бочаровой «Zащитникам Красноярск».
Брали крой, отшивали и отвозили назад готовые вещи. Постепенно железногорская группа начала прирастать новыми участниками.
Сейчас она объединяет более 260 человек, имеет в городе несколько точек, где волонтёры шьют толстовки, противотепловизорные одеяла, снаряжение для бойцов, бельё для раненых в госпиталях, изготавливают окопные свечи. Кто-то дома вяжет носки, шапки, перчатки. Всё делается по заявкам ребят и доставляется лично в руки.
«Это самое важное для нас. Мы ведь делаем не для какого-то неизвестного бойца, а для железногорских ребят и тех, кто рядом с ними из других регионов», — говорит Юлия.
«Сеть кроим квадратом, чтобы удобнее было работать. Для прочности по периметру обвязываем верёвкой, у которой есть специальные “уши”. За них сети можно связать в одно большое полотно или натянуть, чтобы закрыть орудия, танки, автомобили. Под окопными сетями можно спрятать траншею или блиндаж», — проводит для меня ликбез Юлия.
В комнатах у стен и на подоконниках почти до потолка лежат уже готовые маскировочные сети, которые скоро отправятся на передовую. Здесь же стоят коробки с надписью: «Домашняя еда быстрого приготовления». Её тоже готовят волонтёры.
«Для супов собираем овощи у населения, чистить помогает общество инвалидов. Наши повара их отваривают, натирают и сушат. Через десять минут после того, как смесь залить кипятком, получается полноценный вкусный суп, который к тому же пахнет домом. Такая еда очень нужна ребятам на передовой, особенно если они на задании и рядом нет населённого пункта. В каждую коробку обязательно кладём детские письма. Бойцы их носят с собой, а после возвращения пытаются найти ребёнка, который ему написал».
Семейный подряд
У каждого, кто сегодня добровольно в тылу помогает бойцам СВО, своя причина этим заниматься. Светлана Мухамодеева на пенсии, в группу пришла в конце января этого года. Говорит, для того, чтобы спасать жизнь бойцам и тоже быть причастной к победе.
«У нас здесь семейный подряд: я, жена Любовь и невестка. Если бы не возраст, а мне 74-й год, и здоровье позволяло, уже был бы на СВО. Раз не могу быть там, помогаю здесь», — делится Василий Дрёмин. Он нашёл добровольческую группу случайно, как говорится, сработало сарафанное радио.
«У нашей семьи тесная связь с Украиной. Моя мама из Мариуполя, отец до 1949 года воевал с бандеровцами. Мы не можем не помогать нашим ребятам, так воспитаны», — говорит мужчина.
Новости с передовой всегда остаются главной темой для волонтёров. Обсуждают последние события, в том числе и политические. Ждут победы и задумываются, смогут ли помириться после окончания СВО два братских народа.
«Мы любим свою Россию, и Украину тоже. Но ситуация сложилась так, что надо отстаивать правду. Ненависть к фашизму у нас на генетическом уровне. И когда приходит беда, мы объединяемся, это у нас в крови. Хочу хоть чем-то помочь своей стране и нашим воинам», — дополняет супруга Василия Любовь Дрёмина.
Железногорка Ирина Фризоргер после начала спецоперации, как и многие другие, не смогла остаться в стороне.
«Шила подушки, наволочки, но не знала, как и через кого это передать. Нашла нашу добровольческую группу. Сейчас вместе с другими женщинами кроим и шьём толстовки из флиса, которые очень нужны нашим ребятам. Режем ленточки для маскировочных сетей», — рассказывает женщина.
Бойцы невидимого фронта
Рядом в комнате тоже кипит работа. Марина и Лариса учились в одном классе, теперь вместе плетут маскировку. Фотографироваться отказываются наотрез.
«Мы бойцы невидимого фронта…» — говорят женщины, но потом соглашаются рассказать о себе.
Лариса стала волонтёром случайно. В парикмахерской услышала, как клиентка рассказывала мастеру о группе «Железногорск — защитникам». За день прошла мастер-класс по плетению сетей и уже на следующий день пришла помогать. Муж тоже не остался в стороне, изготовил рамы, на которые сейчас и натягиваются сети.
«После начала СВО была готова идти на передовую, потому что так воспитана. Но в моём возрасте меня бы не взяли. Пусть хоть так, но должна помочь. Да и деда-фронтовика не могла предать!» — объясняет свою позицию Лариса.
«Большинство думают так же. Лично я не хочу видеть на моей земле фашистов. Мой дед лежит в Старой Руссе, и я храню похоронку, которую мне передала бабушка. Потом передам её своим детям и внукам. Ну вот, пробили меня на слёзы», — говорит Марина, вытирая глаза.
Души застыли
Железногорский собор Михаила Архангела — ещё одна точка, где волонтёры тоже плетут маскировочные сети, кроят одежду, собирают продуктовые наборы, делают окопные свечи. Настоятель храма Роман Нещерет выделил в цокольном этаже воскресной школы несколько комнат и благословил работу волонтёров.
Наталья Туренко руководит здесь всеми направлениями. Она москвичка. В Железногорск приехала к мужу, которого отправили в командировку. В сентябре 2022 года, когда к ней начали обращаться люди, желающие чем-то помочь бойцам СВО, вышла на группу «Железногорск — защитникам».
«Оглядываясь назад, понимаю: остаться в стороне не смогла бы. К нам идут за поддержкой мамы, жёны, родственники бойцов. Понимаю их как никто. У меня сын тоже на СВО. Ждёшь весточку каждый день, а он не пишет. Хоть и помолился, всё равно ночи проходят неспокойно, постоянно просыпаешься от разных мыслей. Потому и отдаёшь толику себя, чтобы быстрее всё закончилось», — не сдерживая слёз, говорит женщина.
По словам Галины Лазаревой, если бы она не стала помогать нашим бойцам, ей было бы стыдно перед двумя дедами, которые погибли, защищая Москву в Великую Отечественную войну.
«Сейчас тыл и передовая должны быть в одной связке. Нам не нужны награды. Самое главное — сохранить жизнь отцов, мужей, братьев. В каждую сеть мы вплетаем ленточку, на которой написан текст Псалома 90 “Живый в помощи Вышняго”, сверху закрываем другой лентой, чтобы не бликовала и не привлекала внимания врагов. Когда вплетаем, обязательно читаем молитву вслух. Как говорят бойцы, которые приходят в отпуск, никто из ребят под нашими сетями не погиб», — рассказывает Галина.
«У нас застыли души, поэтому эти испытания нам Бог послал, чтобы мы стали чище, избавились от зависти, злобы, ненависти, других пороков. Чтобы в тёмные времена стало видно светлых людей. И всё-таки общество меняется, многие начали прозревать. За последние полгода к нам пришло много людей. Важно, чтобы этот процесс не обратился вспять», — говорит Наталья Туренко.