«Комбинат покорил». Зачем обогатителю-металлургу хороший слух и зрение

Он отмечает три профессиональных праздника: День металлурга, коксохимика и шахтёра. В его работе требуются хороший слух и отличное зрение. Бригадир углеобогатительного цеха Сергей Дмитриев трудится на металлургическом комбинате 38 лет. И точно знает: обогатители — лучшая профессия. kuzbass.aif.ru взял интервью у человека уникальной профессии.
Близкие профессии.
Инна Сергеева, kuzbass.aif.ru: Сергей Иванович, вы по профессии горный инженер, как стали обогатителем?
Сергей Дмитриев: Горный инженер и обогатитель — близкие профессии. Обе связаны с полезными ископаемыми. Начинал горным инженером на Дальнем Востоке. Было интересно: месяцами участвовал в экспедициях — искали месторождения угля, руды, меди. Когда по семейным обстоятельствам переехал в Новокузнецк, понял, что хочу продолжить работать с полезными ископаемыми. В Кемеровской области это, безусловно, уголь. Поездил по шахтам — не впечатлили, а металлургический комбинат сразу покорил своей мощью.
С первого взгляда влюбился в обогатительную фабрику. В 80-е годы здесь было множество обогатительных агрегатов, 48 конвейеров. И сейчас не поубавилось. И всё это шумело и крутилось. Захотелось понять, как работает этот огромный механизм. Потому прошёл курсы переподготовки на обогатителя.
— Обогатительное производство по технологии — одно из самых сложных на комбинате. Легко ли освоили его?
— Не скрою — было трудно. Знал о работе только в самых общих чертах. Первое время ходил с блокнотом за своим наставником, как хвостик. Все подробно записывал и зарисовывал, пытался вникнуть в процесс, многое спрашивал, дополнительно изучал. Мне было интересно. В те годы фабрика работала круглосуточно в напряжённом ритме. К продукции предъявляли серьёзные требования. Отдыхать было некогда, ведь лучший кокс в СССР производили из нашего обогащённого угля. А я хотел быть причастен к этому, поэтому окунулся в работу.
С людьми непросто.
— За эти годы работы на комбинате что для вас было самым сложным?
— Самое сложное — работа с людьми. К каждому ищу подход, вовлекаю их во все проблемы, которые происходят на комбинате. Только неравнодушный человек добивается успеха. В 80−90-е годы условия труда оставляли желать лучшего. В них особо не вкладывались. Помню, в морозы замерзал закрытый склад угля, мы собирали туда людей со всех цехов, и они кувалдами обстукивали конусы силосов для обрушения угля. Сейчас склад утеплили.
От работы не устал, люблю свой обогатительный цех. По-прежнему активно участвую в его жизни. Состою в рабочих группах по повышению эффективности производства и безопасности технологического процесса, улучшению условий труда.
— Горновые — суровые, сталевары — мужественные. А обогатители какие?
— Это люди с отличным слухом и зорким зрением! Нужно чутко прислушиваться к работе грохотов, насосов, воздуходувок, конвейеров и другого оборудования, чтобы вовремя их остановить и ликвидировать неисправность. А хорошее зрение и развитый глазомер помогают уловить изменения в технологическом процессе. Например, какая крупность пузырьков пены в камерах флотомашин, какой цвет флотохвостов, почувствовать, как идёт нагрузка по грохотам.
— Вы активный, подтянутый, так живо всем интересуетесь. Откуда берёте столько сил?
— Я веду активный образ жизни! Всё лето работаю в огороде, весной сплавляюсь по рекам, хожу в горы, на рыбалку, делаю зарядку и стараюсь быть вовлечённым во всё, что происходит вокруг. Мне нравится жить интересно!