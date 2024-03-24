«Комбинат покорил». Зачем обогатителю-металлургу хороший слух и зрение

— Не скрою — было трудно. Знал о работе только в самых общих чертах. Первое время ходил с блокнотом за своим наставником, как хвостик. Все подробно записывал и зарисовывал, пытался вникнуть в процесс, многое спрашивал, дополнительно изучал. Мне было интересно. В те годы фабрика работала круглосуточно в напряжённом ритме. К продукции предъявляли серьёзные требования. Отдыхать было некогда, ведь лучший кокс в СССР производили из нашего обогащённого угля. А я хотел быть причастен к этому, поэтому окунулся в работу.