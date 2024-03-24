В Новосибирске организаторы рассказали о мерах безопасности в толпе

Новосибирские организаторы концертов объяснили, что количество охраны зависит от числа участников мероприятия. Об этом пишет Сиб.фм.
По словам организаторов, на все мероприятия, где присутствуют более 300 человек, необходимо выделить не менее двух сотрудников полиции.
Также уточняется, что в помещении на 3 тысячи человек должны находиться 60−80 сотрудников ЧОП. Более того, должны дежурить 2−3 машины скорой помощи.
«Ждём до следующей недели наверняка какие-то рекомендации последуют», — заявил другой организатор Денис А.