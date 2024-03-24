Что произошло в Иркутске в ночь на 23 марта: последние новости

Стихийный мемориал появился у часовни Казанской иконы Божьей Матери в Иркутске после страшного теракта в подмосковном концертном зале «Crocus City Hall», где вечером 22 марта боевики с оружием ворвались в здание и открыли стрельбу по посетителям, а затем устроили пожар. Как сообщили в Следственном Комитете России, в результате происшествия погибло 133 человека, еще более сотни пострадали. Жители столицы Приангарья приносят к часовне гвоздики и ритуальные лампады, чтобы почтить память погибших.
В Иркутской области отменены все массовые и культурно-развлекательные мероприятия, запланированные на 23 и 24 марта. В центре Иркутска на зданиях приспущены флаги, а на большом экране дворца спорта «Труд» вместо развлекательных и рекламных роликов появилась траурная свеча.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел внеочередное заседание антитеррористической комиссии. Обсуждение мер безопасности началось с минуты молчания в память о погибших в теракте в «Crocus City Hall». Представители силовых структур доложили об усилении режима работы.
В Иркутской области разыскивают очевидцев смертельной аварии на трассе «Байкал». В Слюдянке столкнулись белый автомобиль УАЗ Патриот, который двигался в сторону Иркутска, и черный кроссовер «Ниссан Дуалис», направлявшийся в Улан-Удэ. В результате аварии погибли две женщины.