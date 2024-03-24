Жители Новосибирска могут без штрафов сдать билеты на рейсы в Москву

Крупные авиакомпании: «Аэрофлот», «Россия», «Уральские авиалинии», S7, Smartavia, «Победа», Utair предлагают без штрафов обменять или вернуть билеты в Москву или обратно.



Например, в компании S7 Airlines указали, что если у вас запланирован вылет в/из Москвы с 22 по 25 марта, вы можете без штрафов обменять или вернуть билет.