Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Новосибирска могут без штрафов сдать билеты на рейсы в Москву

Для уточнения информации нужно обратиться к перевозчикам.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

Крупные авиакомпании: «Аэрофлот», «Россия», «Уральские авиалинии», S7, Smartavia, «Победа», Utair предлагают без штрафов обменять или вернуть билеты в Москву или обратно.

Например, в компании S7 Airlines указали, что если у вас запланирован вылет в/из Москвы с 22 по 25 марта, вы можете без штрафов обменять или вернуть билет.

«В случае если вы, ваши близкие или родственники пострадали, мы бесплатно отвезем вас на ближайших рейсах S7 Airlines в Москву или из Москвы», — сообщили в пресс-службе компании.

За подробностями нужно обращаться в офисы перевозчиков. Их контакты можно узнать на сайте аэропорта.