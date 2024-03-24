Приморье скорбит со всей страной

Ранее Олег Кожемяко записал видеообращение, в котором выразил соболезнования близким погибших и раненых во время теракта в «Крокус Сити Холле» и заявил об отмене культурных и развлекательных мероприятий в ближайшее время в Приморье. Глава региона также возложил цветы у стелы «Владивосток — город воинской славы» в память о жертвах теракта.