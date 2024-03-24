Приморье скорбит со всей страной

Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура по погибшим в теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Приморский край скорбит вместе со всей страной: в этот день государственный флаг на здании регионального Правительства приспустили в траурное положение.
Боль Подмосковья стала общей для всей страны. Неравнодушные жители Приморья возлагают цветы в память о жертвах теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» во всех муниципалитетах.
В день национального траура в России государственный флаг на здании Правительства Приморья приспустили в траурное положение.
«Это бесчеловечный акт терроризма. Терроризм в современном мире не имеет религии и национальности. Соболезную всем, кто потерял близких в этой трагедии. Все Приморье сейчас скорбит вместе с вами. Преступники заслуживают самого сурового наказания», — сказал директор департамента внутренней политики Приморья Александр Худоложный.
Напомним, вооруженное нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Подмосковье произошло вечером в пятницу, 22 марта, перед концертом музыкальной группы. Следственный комитет квалифицировал происшествие как теракт. По предварительным данным, погибли более 130 человек, минздрав Московской области опубликовал список, в котором значатся 140 пострадавших.
Ранее Олег Кожемяко записал видеообращение, в котором выразил соболезнования близким погибших и раненых во время теракта в «Крокус Сити Холле» и заявил об отмене культурных и развлекательных мероприятий в ближайшее время в Приморье. Глава региона также возложил цветы у стелы «Владивосток — город воинской славы» в память о жертвах теракта.