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В Новосибирске пройдет концерт, посвященный памяти погибших в «Крокус Сити Холл»

Концерт, посвященный памяти жертв теракта в «Крокус Сити Холл», пройдет в НСО.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске пройдет концерт, посвященный памяти погибших в «Крокус Сити Холл». Об этом сообщили организаторы «Транссибирского Арт-Фестиваля».

— 24 марта в 18.00 в Государственном концертном зале имени А. М. Каца состоится концерт XI Транссибирского Арт-Фестиваля, посвященный памяти погибших в трагедии в московском «Крокус Сити Холле», — говорят организаторы.

Часть вырученных средств будет отправлена в фонд помощи пострадавшим.

Так как 24 марта объявлено днем траура, несколько концертов, назначенных на этот день перенесли.

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