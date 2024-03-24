В Новосибирске пройдет концерт, посвященный памяти погибших в «Крокус Сити Холл». Об этом сообщили организаторы «Транссибирского Арт-Фестиваля».
— 24 марта в 18.00 в Государственном концертном зале имени А. М. Каца состоится концерт XI Транссибирского Арт-Фестиваля, посвященный памяти погибших в трагедии в московском «Крокус Сити Холле», — говорят организаторы.
Часть вырученных средств будет отправлена в фонд помощи пострадавшим.
Так как 24 марта объявлено днем траура, несколько концертов, назначенных на этот день перенесли.