Зима в середине весны: Хабаровский край в конце марта накрыл циклон

Погода серьезно испортилась в Хабаровске 24 марта. В ночь на воскресенье в краевой столице выпал снег. Осадки припорошили дороги и тротуары, снова превратив уже растаявший весенний город в зимнее царство.
Между тем ждать улучшения погоды пока не стоит: МЧС говорит, что регион накрыл циклон.
Снег продолжится 24 марта в южных и центральных районах Хабаровского края, местами осадки будут мокрыми и сильными. На западе усилится ветер: порывы достигнут 18−23 метров в секунду. На дорогах ожидается гололед, так что водителям стоит быть максимально внимательными за рулем и соблюдать скорость, чтобы не занесло, а также помнить о требованиях дорожных знаков, регулировщиков и дистанции. Зимой она должна быть больше, чем летом. «Переобувать» свои машины, конечно, пока еще рано. Также стоит отменить дальние поездки на автомобилях за пределами населенных пунктов и пользоваться поездами — в такой период они гораздо надежнее. Выезжать на дорогу на неисправной технике строго запрещено.
Помимо этого, людей просят не забывать о правилах безопасности в сложных погодных условиях. Например, быть внимательными, проходя под крышами зданий: есть риск обрушения снега и сосулек. Следует смотреть за детьми и не отпускать их на прогулку в одиночестве, как, собственно, и пожилых и больных людей. Переходить дорогу стоит аккуратно, внимательно, не перебегать проезжую часть. При сильном ветре нужно держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и конструкций: они могут упасть.