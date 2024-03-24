Зима в середине весны: Хабаровский край в конце марта накрыл циклон

Снег продолжится 24 марта в южных и центральных районах Хабаровского края, местами осадки будут мокрыми и сильными. На западе усилится ветер: порывы достигнут 18−23 метров в секунду. На дорогах ожидается гололед, так что водителям стоит быть максимально внимательными за рулем и соблюдать скорость, чтобы не занесло, а также помнить о требованиях дорожных знаков, регулировщиков и дистанции. Зимой она должна быть больше, чем летом. «Переобувать» свои машины, конечно, пока еще рано. Также стоит отменить дальние поездки на автомобилях за пределами населенных пунктов и пользоваться поездами — в такой период они гораздо надежнее. Выезжать на дорогу на неисправной технике строго запрещено.