В Новосибирске перенесли концерт Газманова в связи с терактом в «Крокусе»

Концерт артиста Олега Газманова перенесли — он был запланирован на 27 марта. Об этом певец сообщил в своих соцсетях.
Газманов выложил видеообращение к своим поклонникам, объяснив, что из-за трагедии в «Крокусе» он перенесет концерты в нескольких городах Сибири на другие даты.
«Вся моя группа и я вместе со всей страной скорбим по погибшим и желаем выздоровления раненым. В связи с терактом и трауром мои концерты в Кемерово, Новосибирске и Барнауле переносятся», — отметил Олег Газманов.
Напомним, выступление артиста должно было пройти в Доме ученых. Новая дата концерта еще неизвестна, но все купленные билеты остаются действительными.