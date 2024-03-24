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В Новосибирске перенесли концерт Газманова в связи с терактом в «Крокусе»

Выступление артиста должно было пройти в Доме ученых.

Источник: Аргументы и факты

Концерт артиста Олега Газманова перенесли — он был запланирован на 27 марта. Об этом певец сообщил в своих соцсетях.

Газманов выложил видеообращение к своим поклонникам, объяснив, что из-за трагедии в «Крокусе» он перенесет концерты в нескольких городах Сибири на другие даты.

«Вся моя группа и я вместе со всей страной скорбим по погибшим и желаем выздоровления раненым. В связи с терактом и трауром мои концерты в Кемерово, Новосибирске и Барнауле переносятся», — отметил Олег Газманов.

Напомним, выступление артиста должно было пройти в Доме ученых. Новая дата концерта еще неизвестна, но все купленные билеты остаются действительными.

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