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Движение транспорта на бульваре Гагарина в Иркутске восстановлено

Проезд был закрыт из-за ремонта трубы водоснабжения.

Источник: Пресс-служба администрации Иркутска

На бульваре Гагарина в Иркутске завершены работы по замене аварийной трубы водоснабжения и открыто движения транспорта. Специалисты справились с задачей с опережением графика. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

— За пять дней поменяно более 200 метров аварийного трубопровода. Была применена технология протаскивания нового трубопровода в существующий, выполнено переключение, проведена дезинфекция, промывка и включен вновь построенный участок сети, — говорится в сообщении.

В администрации отмечают, что заменен участок сети, который был смонтирован еще в 1970-х годах. За два последних года здесь произошло больше пяти аварийных отключений. Кроме того, по этому трубопроводу подается вода в Иркутскую областную детскую клиническую больницу. Работники обошлись без вскрытия всего дорожного полотна.