Движение транспорта на бульваре Гагарина в Иркутске восстановлено

В администрации отмечают, что заменен участок сети, который был смонтирован еще в 1970-х годах. За два последних года здесь произошло больше пяти аварийных отключений. Кроме того, по этому трубопроводу подается вода в Иркутскую областную детскую клиническую больницу. Работники обошлись без вскрытия всего дорожного полотна.