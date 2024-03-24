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В Хабаровске прошел митинг памяти и скорби по погибшим в теракте

На мероприятии хабаровчан и жителей региона призвали к единству.

Источник: AmurMedia

Хабаровчане вышли на акцию в честь поддержки людей, пострадавших от теракта в «Крокус Сити Холле» сообщает ИА AmurMedia.

Место скорби появилось 23 марта на смотровой площадке возле Комсомольской площади.

Горожане приносили цветы и поминальные лампадки. Так жители краевого центра отдали дань памяти погибшим от рук террористов.

Сегодня в день национального траура хабаровчане решили отдать дань памяти погибшим от рук террористов — по последним данным СК РФ, в «Крокус Сити Холле» погибли минимум 133 человека. На здании правительства края в знак скорби приспустили региональный флаг и российский триколор. Все увеселительные мероприятия отменены.

— Общественная палата Хабаровского края инициировала проведение акции, чтобы мы почтили тех, кто ушел в результате жестокой и бесчеловечной террористической акции. И конечно мы хотим пожелать скорейшего выздоровления тем, кто оказался на больничной койке. Пострадали мирные, не в чем неповинные люди, в их числе и дети. Безусловно все, кто виновен в данной трагедии, должны понести суровое наказание. На волне данной террористической акции идет речь о том, чтобы поссорить нас внутри страны на почве межнациональной розни. Нельзя сегодня позволить ссорить народы России. Я призываю всех не поддаваться панике. Нас не сломить. Победа будет за нами, — отметила председатель общественной палаты Хабаровского края, Галина Кононенко.

Ассамблея народов края — призвали хабаровчан и всю страну не поддаваться провокациям, цель которых — посеять межнациональную рознь.