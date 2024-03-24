В Хабаровске прошел митинг памяти и скорби по погибшим в теракте

— Общественная палата Хабаровского края инициировала проведение акции, чтобы мы почтили тех, кто ушел в результате жестокой и бесчеловечной террористической акции. И конечно мы хотим пожелать скорейшего выздоровления тем, кто оказался на больничной койке. Пострадали мирные, не в чем неповинные люди, в их числе и дети. Безусловно все, кто виновен в данной трагедии, должны понести суровое наказание. На волне данной террористической акции идет речь о том, чтобы поссорить нас внутри страны на почве межнациональной розни. Нельзя сегодня позволить ссорить народы России. Я призываю всех не поддаваться панике. Нас не сломить. Победа будет за нами, — отметила председатель общественной палаты Хабаровского края, Галина Кононенко.