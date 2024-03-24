«Мужчину с автоматом» задержали: полиция Приморья благодарит граждан за бдительность

Мужчину, которого подозревают в хулиганстве с использованием оружия возле торгового центра «Сиданка Сити», задержали следователи в порядке статьи 91 УК РФ. Если вина подозреваемого будет доказана, ему может грозить до семи лет лишения свободы, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.