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«Мужчину с автоматом» задержали: полиция Приморья благодарит граждан за бдительность

Подозреваемый в хулиганстве с оружием у ТЦ «Седанка Сити» задержан по статье 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД

Мужчину, которого подозревают в хулиганстве с использованием оружия возле торгового центра «Сиданка Сити», задержали следователи в порядке статьи 91 УК РФ. Если вина подозреваемого будет доказана, ему может грозить до семи лет лишения свободы, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.

Напомним, вчера, 23 марта, мужчину с предметом, похожим на оружие, заметили на стоянке торгового центра «Сиданка Сити». Прибывшие полицейские и росгвардейцы выяснили, что у мужчины в руках был охолощенный автомат Калашникова, а в багажнике лежали страйкбольные гранаты, разгрузки и каска.

В отделении полиции мужчина рассказал, что никого не хотел пугать и даже не подумал, что его действия вызовут такую реакцию.

Тем не менее, следователь завел на него уголовное дело по второй части статьи 213 о хулиганстве, наказание по которому может достигать семи лет лишения свободы.

Расследование продолжается.

Полиция поблагодарила граждан, проявивших бдительность и сообщивших в органы внутренних дел о мужчине, вызвавшем подозрения.

Сегодня полицейские проверяют стрельбу во Владивостоке, которую 23 марта устроила девушка. Она начала палить в окно квартиры из травматического или светошумового пистолета.