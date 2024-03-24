В Москве ожидаются дождь, гололедица и до плюс 7 градусов

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Облачно, дождь, гололедица и до плюс 7 градусов ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем в столице прогнозируют от плюс 5 до плюс 7 градусов. В ночь на понедельник температура воздуха может составить до плюс 2 градусов, возможна гололедица.
В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться в пределах от плюс 3 до плюс 8 градусов. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до минус 1 градуса.
Ветер ожидается южный со скоростью 6−11 м/с. Атмосферное давление составит около 736 мм ртутного столба.