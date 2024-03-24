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В Москве ожидаются дождь, гололедица и до плюс 7 градусов

Атмосферное давление составит около 736 мм ртутного столба.

Сейчас в Ричмонде: +6° 8 м/с 52% 758 мм рт. ст. +5°
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Облачно, дождь, гололедица и до плюс 7 градусов ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от плюс 5 до плюс 7 градусов. В ночь на понедельник температура воздуха может составить до плюс 2 градусов, возможна гололедица.

В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться в пределах от плюс 3 до плюс 8 градусов. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до минус 1 градуса.

Ветер ожидается южный со скоростью 6−11 м/с. Атмосферное давление составит около 736 мм ртутного столба.