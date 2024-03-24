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До 21 градуса тепла ожидается в одном из мегаполисов Казахстана

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 24 марта. В одном из мегаполисов ожидается до 21 градуса тепла. Прогноз опубликован на портале OpenWeather.

Сейчас в Ричмонде: +6° 8 м/с 52% 758 мм рт. ст. +5°

Сегодня в Алматы будет чистое небо. Температура днем может подняться до +17 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до +2 градусов. Скорость ветра составит 2,7 м/с.

Жителям Астаны синоптики прогнозируют облачную погоду. Днем воздух прогреется до 0 градусов, ночью температура снизится до −10 градусов.

Скорость ветра — 7,1 м/с. В Шымкенте сегодня ожидается переменная облачность.

В дневное время столбики термометров поднимутся до +21 градуса, ночью опустятся до 4 градусов тепла. Скорость ветра будет на уровне 3,6 м/с.