До 21 градуса тепла ожидается в одном из мегаполисов Казахстана

Сегодня в Алматы будет чистое небо. Температура днем может подняться до +17 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до +2 градусов. Скорость ветра составит 2,7 м/с.
Жителям Астаны синоптики прогнозируют облачную погоду. Днем воздух прогреется до 0 градусов, ночью температура снизится до −10 градусов.
Скорость ветра — 7,1 м/с. В Шымкенте сегодня ожидается переменная облачность.
В дневное время столбики термометров поднимутся до +21 градуса, ночью опустятся до 4 градусов тепла. Скорость ветра будет на уровне 3,6 м/с.