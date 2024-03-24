Красноярский сенатор прокомментировал идею возвращения смертной казни в РФ

Ранее вопрос о возвращении казни не раз поднимался. В 2015 году, говорится на сайте Минюста, глава Чечни Рамзан Кадыров выступал с инициативной так наказывать террористов. Тогда в министерстве объяснили, что решение Конституционного суда по этому вопросу окончательное, то есть, мораторий действует.