Красноярский сенатор прокомментировал идею возвращения смертной казни в РФ

Ранее об инициативе отмены моратория на такое наказание высказался ряд депутатов Госдумы.
После теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» в СМИ появилась информация об инициативе отмены моратория на смертную казнь. Дискуссия об этом возобновилась после теракта в «Крокус Сити Холле». В Госдуме заявили, что «проработают» и «обсудят» этот вопрос.
«Ни Дума, ни Совет Федерации не могут преодолеть решения Конституционного Суда РФ по вопросу о смертной казни», — написал Клишас.
Ранее вопрос о возвращении казни не раз поднимался. В 2015 году, говорится на сайте Минюста, глава Чечни Рамзан Кадыров выступал с инициативной так наказывать террористов. Тогда в министерстве объяснили, что решение Конституционного суда по этому вопросу окончательное, то есть, мораторий действует.
24 марта в Красноярском крае и всей стране объявлен день траура по погибшим при теракте.