Аэропорт Владивостока усилил меры безопасности из-за теракта в Подмосковье

Международный аэропорт Владивостока усилил меры безопасности в связи с трагическими событиями в Красногорске. Об этом организация сообщила в своём официальном Telegram-канале.
Сообщается, что воздушная гавань Приморья усилила меры безопасности на площади перед зданием аэропорта, паркингах, а также в пассажирском терминале.
В связи с этим представители организации рекомендуют людям заблаговременно прибывать в аэропорт, с пониманием относиться к проведению досмотровых мероприятий и соблюдать все требуемые меры безопасности.
По заверению Telegram-канала, аэропорт Владивосток продолжает работать в штатном режиме и все рейсы выполняются по расписанию.
Однако упоминается, что ряд авиакомпаний уже проинформировали об их готовности менять или возвращать билеты пассажирам из-за случившейся трагедии. Подробности нужно уточнять непосредственно у авиаперевозчиков.