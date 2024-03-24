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Аэропорт Владивостока усилил меры безопасности из-за теракта в Подмосковье

Улетающим людям рекомендовано прибывать в воздушную гавань региона заблаговременно.

Источник: Аргументы и факты

Международный аэропорт Владивостока усилил меры безопасности в связи с трагическими событиями в Красногорске. Об этом организация сообщила в своём официальном Telegram-канале.

Сообщается, что воздушная гавань Приморья усилила меры безопасности на площади перед зданием аэропорта, паркингах, а также в пассажирском терминале.

В связи с этим представители организации рекомендуют людям заблаговременно прибывать в аэропорт, с пониманием относиться к проведению досмотровых мероприятий и соблюдать все требуемые меры безопасности.

По заверению Telegram-канала, аэропорт Владивосток продолжает работать в штатном режиме и все рейсы выполняются по расписанию.

Однако упоминается, что ряд авиакомпаний уже проинформировали об их готовности менять или возвращать билеты пассажирам из-за случившейся трагедии. Подробности нужно уточнять непосредственно у авиаперевозчиков.