В Красноярске рабочая неделя начнётся с потепления до +8 градусов и дождя

В Красноярске на новой рабочей неделе ожидаются температурные качели, ветер и снег с дождём. По данным синоптиков Гидрометцентра России, понедельник порадует красноярцев потеплением до +8 градусов, но потом дневная температура резко понизится.
В понедельник, 25 марта, в городе будет до +8 градусов днём, ночью похолодает до −4 градусов. Ожидается пасмурная погода, юго-западный ветер до 6−7 метров в секунду, пройдёт небольшой дождь.
Во вторник, 26 марта, похолодает до −3 градусов, ночью температура понизится до −11 градусов. Синоптики прогнозируют переменную облачность, западный ветер до 6 метров в секунду и небольшой снег.
В среду, 27 марта, днём потеплеет до +1 градуса, но ночью температура упадёт до −6 градусов. День будет пасмурный, ветер восточный до 1−2 метров в секунду, ожидаются осадки в виде снега и дождя.
В пятницу, 29 марта, потеплеет до +4 градусов, к ночи похолодает до −1 градуса. Ожидается пасмурная погода, ветер южный до 1−2 метров в секунду, пройдет небольшой дождь.