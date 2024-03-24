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В Красноярске рабочая неделя начнётся с потепления до +8 градусов и дождя

По данным синоптиков Гидрометцентра России, в Красноярске на новой рабочей неделе ожидаются температурные качели, ветер и снег с дождём.

Сейчас в Ричмонде: +4° 10 м/с 56% 758 мм рт. ст. +5°
Источник: Аргументы и факты

В Красноярске на новой рабочей неделе ожидаются температурные качели, ветер и снег с дождём. По данным синоптиков Гидрометцентра России, понедельник порадует красноярцев потеплением до +8 градусов, но потом дневная температура резко понизится.

В понедельник, 25 марта, в городе будет до +8 градусов днём, ночью похолодает до −4 градусов. Ожидается пасмурная погода, юго-западный ветер до 6−7 метров в секунду, пройдёт небольшой дождь.

Во вторник, 26 марта, похолодает до −3 градусов, ночью температура понизится до −11 градусов. Синоптики прогнозируют переменную облачность, западный ветер до 6 метров в секунду и небольшой снег.

В среду, 27 марта, днём потеплеет до +1 градуса, но ночью температура упадёт до −6 градусов. День будет пасмурный, ветер восточный до 1−2 метров в секунду, ожидаются осадки в виде снега и дождя.

В четверг, 28 марта, ожидается до 0 градусов днём, ночью похолодает до −8 градусов. Синоптики обещают переменную облачность, ветер восточный до 2 метров в секунду, осадки не прогнозируются.

В пятницу, 29 марта, потеплеет до +4 градусов, к ночи похолодает до −1 градуса. Ожидается пасмурная погода, ветер южный до 1−2 метров в секунду, пройдет небольшой дождь.