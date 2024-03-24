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Кинотеатры Иркутска отменили показы фильмов 24 марта из-за трагедии в «Крокус Сити Холл»

Деньги за приобретенные билеты будут возвращены покупателям.

Источник: Комсомольская правда

Несколько иркутских кинотеатров отменили показы фильмов 24 марта из-за трагедии, произошедшей в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом решении в своих социальных сетях заявили кинозалы «Баргузин», «ДонОтелло», «Киномакс» и «Киномолл».

— Выражаем искренние соболезнования близким погибших и пострадавших в трагедии в Крокус Сити Холле, — говорится в тексте сообщений.

Администрации крупных кинозалов сообщают, что деньги за приобретенные ранее билеты будут возвращены.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре у входа в часовню Казанской иконы Божьей Матери появился стихийный мемориал в память о погибших в страшном теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». На место приходят жители Иркутска, которые приносят цветы и зажигают свечи.

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