Кинотеатры Иркутска отменили показы фильмов 24 марта из-за трагедии в «Крокус Сити Холл»

Несколько иркутских кинотеатров отменили показы фильмов 24 марта из-за трагедии, произошедшей в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом решении в своих социальных сетях заявили кинозалы «Баргузин», «ДонОтелло», «Киномакс» и «Киномолл».
— Выражаем искренние соболезнования близким погибших и пострадавших в трагедии в Крокус Сити Холле, — говорится в тексте сообщений.
Администрации крупных кинозалов сообщают, что деньги за приобретенные ранее билеты будут возвращены.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре у входа в часовню Казанской иконы Божьей Матери появился стихийный мемориал в память о погибших в страшном теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». На место приходят жители Иркутска, которые приносят цветы и зажигают свечи.