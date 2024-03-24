Кинотеатры Иркутска отменили показы фильмов 24 марта из-за трагедии в «Крокус Сити Холл»

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре у входа в часовню Казанской иконы Божьей Матери появился стихийный мемориал в память о погибших в страшном теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». На место приходят жители Иркутска, которые приносят цветы и зажигают свечи.