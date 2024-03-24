Новосибирцы могут перевести баллы «Миллиона призов» пострадавшим в теракте

Новосибирцы могут перевести 1 тысячу, 5 тысяч или 10 тысяч баллов. Один балл равен 1 рублю. При этом количество переводов не ограничено. Также можно перевести призовые баллы, которые начислялись за участие в программе «Выбираем вместе — 2024».