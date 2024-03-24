Новосибирцы могут перевести баллы «Миллиона призов» пострадавшим в теракте

Жители Новосибирска могут перевести баллы «Миллиона призов» на помощь пострадавшим в Московской области в «Крокусе».
Теперь в разделе «Благотворительность» появилась возможность перевести баллы в Российский Красный Крест. Собранные деньги пойдут на помощь всем пострадавшим во время страшного события в «Крокусе».
Сайт программы «Миллион призов» и Российский Красный Крест открыли сбор пожертвований людям, пострадавшим во время теракта в концертном зале «Крокус сити холл».
Новосибирцы могут перевести 1 тысячу, 5 тысяч или 10 тысяч баллов. Один балл равен 1 рублю. При этом количество переводов не ограничено. Также можно перевести призовые баллы, которые начислялись за участие в программе «Выбираем вместе — 2024».
Чтобы принять участие в акции, на сайте «Миллион призов» нужно найти вкладку «Поощрения, а после выбрать акцию “Выбираем вместе — 2024”, затем перейти в раздел “Благотворительность”.
Напомним, 24 марта в Новосибирске, как и во всей стране, начался День траура по погибшим во время теракта.