Хабаровский край готовится к сезону активности клещей

В Хабаровском крае приближается сезон активности клещей. Как проходит вакцинация жителей региона от энцефалита, рассказали в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.
По данным минздрава, с начала 2024 года прививку поставили свыше 14 тысяч хабаровчан, почти половина из которых — дети. Все необходимые для этого препараты имеются в наличии. Кроме того, к середине апреля в краевые поликлиники поступит иммуноглобин в количестве 22,5 тысячи доз.
«Относитесь к своему здоровью ответственно! Пройдите вакцинацию в поликлинике по месту прикрепления», — порекомендовали в министерстве.