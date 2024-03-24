Хабаровский край готовится к сезону активности клещей

По данным минздрава, с начала 2024 года прививку поставили свыше 14 тысяч хабаровчан, почти половина из которых — дети. Все необходимые для этого препараты имеются в наличии. Кроме того, к середине апреля в краевые поликлиники поступит иммуноглобин в количестве 22,5 тысячи доз.