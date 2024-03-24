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Хабаровский край готовится к сезону активности клещей

Провакцинироваться можно в поликлинике по месту жительства.

Источник: РИА "Новости"

В Хабаровском крае приближается сезон активности клещей. Как проходит вакцинация жителей региона от энцефалита, рассказали в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

По данным минздрава, с начала 2024 года прививку поставили свыше 14 тысяч хабаровчан, почти половина из которых — дети. Все необходимые для этого препараты имеются в наличии. Кроме того, к середине апреля в краевые поликлиники поступит иммуноглобин в количестве 22,5 тысячи доз.

«Относитесь к своему здоровью ответственно! Пройдите вакцинацию в поликлинике по месту прикрепления», — порекомендовали в министерстве.

здоровье