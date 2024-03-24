В Мангистау лабораторно подтверждено свыше 4 тысяч случаев заболевания корью

— В этом году эпидемиологическая ситуация по заболеваемости корью среди вакциноуправляемых инфекционных заболеваний в Мангистауской области остается нестабильной. Среди 4 233 заболевших жителей области 743 — это дети до года, среди детей от одного года до 14 лет заболели 2 484 человека, в категории 15−18 лет — 158, в возрасте от 19 лет и старше — 848, — прокомментировали в пресс-службе департамента.