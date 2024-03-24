Можно уже и на шашлыки? До +18°С ожидается в Беларуси в воскресенье, 24 марта

Температура воздуха ночью составит 6−12 градусов тепла, днем — плюс 11−17 градусов.
Минск
Облачно с прояснениями. Небольшой кратковременный дождь, возможен мокрый снег (вероятность осадков 70−80%). Температура воздуха +5..+7°C. Ветер северо-западный, 5−10 м/с. Порывы до 14 м/с.
Брест
Облачно с прояснениями. Небольшой кратковременный дождь (вероятность осадков 80−90%). Ветер северо-западный, западный 5−10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха +6..+8°C. Ветер западный, 5−10 м/с. Порывы до 14 м/с.
Витебск
Преобладание облачной погоды. Дождь, возможен мокрый снег (вероятность осадков более 90%). Температура воздуха +4..+6°C. Ветер переменный, 4−9 м/с. Порывы до 14 м/с.
Гомель
Облачно. Временами дождь (вероятность осадков 80−90%). Температура воздуха +8..+10°C. Ветер переменный, 5−10 м/с. Порывы до 14 м/с.
Гродно
Облачно с прояснениями. Кратковременные осадки (дождь, мокрый снег) (вероятность осадков 80−90%), возможна гроза. Температура воздуха +5..+7°C. Ветер западный, 5−10 м/с. Порывы до 14 м/с.
Могилев
Облачно. Временами дождь (вероятность осадков 80−90%). Температура воздуха +8..+10°C. Ветер переменный, 5−10 м/с. Порывы до 14 м/с.