Можно уже и на шашлыки? До +18°С ожидается в Беларуси в воскресенье, 24 марта

В воскресенье ожидается облачная погода, днем с прояснениями. На большей части страны пройдут дожди. В ночные и утренние часы по северо-востоку на отдельных участках дорог будет гололедица. Ветер юго-западный, южный 4−9 м/с, порывы до 14 м/с.