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Можно уже и на шашлыки? До +18°С ожидается в Беларуси в воскресенье, 24 марта

В воскресенье ожидается облачная погода, днем с прояснениями. На большей части страны пройдут дожди. В ночные и утренние часы по северо-востоку на отдельных участках дорог будет гололедица. Ветер юго-западный, южный 4−9 м/с, порывы до 14 м/с.

Сейчас в Ричмонде: +4° 10 м/с 56% 758 мм рт. ст. +5°
Источник: Смартпресс

Температура воздуха ночью составит 6−12 градусов тепла, днем — плюс 11−17 градусов.

Минск

Облачно с прояснениями. Небольшой кратковременный дождь, возможен мокрый снег (вероятность осадков 70−80%). Температура воздуха +5..+7°C. Ветер северо-западный, 5−10 м/с. Порывы до 14 м/с.

Брест

Облачно с прояснениями. Небольшой кратковременный дождь (вероятность осадков 80−90%). Ветер северо-западный, западный 5−10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха +6..+8°C. Ветер западный, 5−10 м/с. Порывы до 14 м/с.

Витебск

Преобладание облачной погоды. Дождь, возможен мокрый снег (вероятность осадков более 90%). Температура воздуха +4..+6°C. Ветер переменный, 4−9 м/с. Порывы до 14 м/с.

Гомель

Облачно. Временами дождь (вероятность осадков 80−90%). Температура воздуха +8..+10°C. Ветер переменный, 5−10 м/с. Порывы до 14 м/с.

Гродно

Облачно с прояснениями. Кратковременные осадки (дождь, мокрый снег) (вероятность осадков 80−90%), возможна гроза. Температура воздуха +5..+7°C. Ветер западный, 5−10 м/с. Порывы до 14 м/с.

Могилев

Облачно. Временами дождь (вероятность осадков 80−90%). Температура воздуха +8..+10°C. Ветер переменный, 5−10 м/с. Порывы до 14 м/с.