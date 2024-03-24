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В Хабаровске в МЧС рассказали, как избежать бытового травматизма у детей

В Главном управлении МЧС России по Хабаровскому краю поделились советами о том, как обеспечить безопасность детей в самом опасном для них месте — дома.

Источник: МЧС РФ

По мнению специалистов именно собственное жилье может подкинуть ребенку и его родителям множество неприятных сюрпризов, даже больше чем на прогулке. И главный фактор — невнимательность взрослых.

«Родители оставляют маленьких детей без присмотра, не закрывают должным образом окна и двери. А ещё — оставляют в доступных местах опасные для ребенка предметы. Советуем поговорить с детьми, объяснив, какую опасность несёт каждый из этих предметов», — отметили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Спасатели советуют прятать: спички и зажигалки, острые и колющие, а особенно мелкие предметы, лекарства, уксус и растворители, бытовую химию. В МЧС напоминают — безопасность детей, ответственность их родителей.

МЧС