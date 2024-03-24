В Хабаровске в МЧС рассказали, как избежать бытового травматизма у детей

«Родители оставляют маленьких детей без присмотра, не закрывают должным образом окна и двери. А ещё — оставляют в доступных местах опасные для ребенка предметы. Советуем поговорить с детьми, объяснив, какую опасность несёт каждый из этих предметов», — отметили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.