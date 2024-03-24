Солнечно и довольно тепло: какая погода ждет Приморье в начале следующей недели

В начале следующей недели, 25 и 26 марта в Приморье ожидается спокойная погода, осадков не прогнозируется. Ее определит висящая над северными районами Дальнего Востока высотная фронтальная зона, в теплом секторе которой окажется наш край. В среду в континентальных районах ожидается до 14 градусов тепла, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на Примгидромет.