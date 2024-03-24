Ричмонд
+4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Солнечно и довольно тепло: какая погода ждет Приморье в начале следующей недели

Примгидромет обещает Приморью стабильную погоду на 25 и 26 марта.

Сейчас в Ричмонде: +4° 10 м/с 56% 758 мм рт. ст. +5°
Источник: Комсомольская правда

В начале следующей недели, 25 и 26 марта в Приморье ожидается спокойная погода, осадков не прогнозируется. Ее определит висящая над северными районами Дальнего Востока высотная фронтальная зона, в теплом секторе которой окажется наш край. В среду в континентальных районах ожидается до 14 градусов тепла, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на Примгидромет.

Ночные температуры ожидаются в пределах 0…-8 °С, в горных районах может быть −10…-19 °С. Днем в понедельник воздух прогреется от +3 °С на севере до +9 °С на юге, вторник станет на 1 — 3 градуса теплее.

В среду, 27 марта, антициклон переместится на Японское море, ночью край останется под влиянием его гребня. Сохранится малооблачная погода, потепление продолжится, ночные температуры повысятся на 1−3 градуса.

Днем подойдет ложбина китайского циклона с атмосферными фронтами. Накроет облачность, но обойдется без существенных осадков. Во многих районах усилится южный ветер. В континентальных районах столбики термометров поднимутся до +9…+14 °С, в прибрежной зоне прохладный морской воздух уменьшит прогрев, температура окажется в перделах +3…+8 °С.

Во Владивостоке на следующей неделе осадков не предвидится.

В понедельник и вторник солнечная, со слабым ветром погода. Температура воздуха в ночные часы 0…-3 °С, днем +5…+8 °С.

Ночь на среду такая же, как накануне. День облачный, с сильным юго-восточным ветром, температура достигнет +3…+6 °С.