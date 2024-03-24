«Скорбим вместе со всей страной»: в Иркутске пройдет траурное мероприятие в память о погибших в теракте в Подмосковье

В Иркутске 24 марта состоится траурное мероприятие «Свеча памяти», посвященное жертвам теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Оно пройдет в 15:00 возле часовни Казанской иконы Божьей Матери у здания Правительства Иркутской области.
Страшная трагедия случилась вечером, 22 марта. В помещение перед началом концерта рок-группы «Пикник» ворвалась небольшая группа боевиков и устроила стрельбу по посетителям, не щадя ни взрослых, ни детей. А затем в здании вспыхнул пожар, общая площадь которого оценивается примерно в 13 тысяч квадратных метров.
Случившаяся трагедия откликнулась в сердцах многих жителей страны, в том числе и из Иркутской области. С 23 марта сибиряки возлагают цветы, свечи и детские игрушки на стихийном мемориале, который образовался возле часовни.
Участие в траурном мероприятии примет губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Глава региона по поводу трагедии высказался в своем телеграм-канале.
— Иркутская область скорбит вместе со всей страной. Не знаю, совпадение или нет, этот акт массового насилия над беззащитными людьми произошел в день 81-летия Хатынской трагедии. В 1943 году белорусскую деревню Хатынь гитлеровцы сожгли вместе с 149 жителями, из которых 75 детей. Ни в чем не повинным людям из деревни фашисты вынесли смертный приговор. Стариков, детей, женщин и мужчин согнали в сарай, заперли и подожгли. Теперь уже не поймешь, где реальность, а где совпадение. Больно в любом случае" — говорится в сообщении.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что области отменены все массовые ик культурно-развлекательные мероприятия, запланированные на 23 и 24 марта. Несколько кинотеатров отменили показы фильмов, запланированные на 24 марта. На зданиях города приспущены флаги, а вместо развлекательных и рекламных роликов на щитах и экранах горят траурные свечи.