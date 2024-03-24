«Скорбим вместе со всей страной»: в Иркутске пройдет траурное мероприятие в память о погибших в теракте в Подмосковье

— Иркутская область скорбит вместе со всей страной. Не знаю, совпадение или нет, этот акт массового насилия над беззащитными людьми произошел в день 81-летия Хатынской трагедии. В 1943 году белорусскую деревню Хатынь гитлеровцы сожгли вместе с 149 жителями, из которых 75 детей. Ни в чем не повинным людям из деревни фашисты вынесли смертный приговор. Стариков, детей, женщин и мужчин согнали в сарай, заперли и подожгли. Теперь уже не поймешь, где реальность, а где совпадение. Больно в любом случае" — говорится в сообщении.