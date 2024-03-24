Красноярские спасатели предупреждают об опасности зимней рыбалки

Непрочным льдом считается тот, который находится в местах сильного течения, около бьющих ключей и сточных вод, а также в зонах произрастания водной растительности. Такой лед имеет серый, матово-белый или желтый цвет и является пористым. Также не рекомендуется находиться на льду, если вода уже вышла на его поверхность, а расстояние между лунками меньше 5 метров. «Если, несмотря на все предпринятые меры, вы провалились под лед, попытайтесь зацепиться за его край и добраться до безопасного места, где вас не унесет течение. Прижмитесь к краю льда, а затем осторожно начните двигаться, забрасывая сначала одну ногу, а затем вторую. Если лед выдерживает, осторожно ползите к берегу», — уточняют в ведомстве.