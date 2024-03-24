Красноярские спасатели предупреждают об опасности зимней рыбалки

Например, 9 марта, на одном из водохранилищ Березовского муниципального округа произошел инцидент: оторвалась льдина, где находились два рыбака. К счастью, краевые спасатели прибыли быстро на место происшествия и успешно спасли мужчин, доставив их на берег. От медицинской помощи они отказались. Чтобы избежать подобных ситуаций, желательно заранее ознакомиться с прогнозом погоды и, если ожидаются метель или сильные снегопады, воздержаться от выхода на лед. Для более безопасной рыбалки необходимо выбирать светлое время суток. Также, необходимо с собой иметь термос с горячим безалкогольным напитком и средство связи.
«Если вы выходите на лед вместе с группой, держитесь на расстоянии 5−6 метров друг от друга, а также носите сумку или рюкзак на одном плече. Помните, что для группы из нескольких человек минимально безопасная толщина льда составляет 15 сантиметров, а для одного человека — 7 сантиметров», — сообщают в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.
Непрочным льдом считается тот, который находится в местах сильного течения, около бьющих ключей и сточных вод, а также в зонах произрастания водной растительности. Такой лед имеет серый, матово-белый или желтый цвет и является пористым. Также не рекомендуется находиться на льду, если вода уже вышла на его поверхность, а расстояние между лунками меньше 5 метров. «Если, несмотря на все предпринятые меры, вы провалились под лед, попытайтесь зацепиться за его край и добраться до безопасного места, где вас не унесет течение. Прижмитесь к краю льда, а затем осторожно начните двигаться, забрасывая сначала одну ногу, а затем вторую. Если лед выдерживает, осторожно ползите к берегу», — уточняют в ведомстве.