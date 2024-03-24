Блок школы № 75 готов на 22% в Иркутске

Депутат по избирательному округу № 12 Александр Друзенко провел заседание постоянной комиссии думы Иркутска по вопросам градостроительства, архитектуры и дизайна накануне, 22 марта. Народные избранники рассмотрели три вопроса. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу городской думы.
Ростислав Белых, депутат по избирательному округу № 33, внес на рассмотрение комиссии промежуточные итоги строительства нового блока школы № 75. Контракт на возведение заключен с АО «УКС г. Иркутска» от 14 сентября 2023 года. Работы планируют завершить до 1 ноября 2024 года.
По данным администрации, на 14 марта проведены работы по возведению каркаса цокольного и первого этажей трех блоков, каркаса второго и третьего этажа второго блока. Специалисты проложили наружные сети водоснабжения и тепловые сети, также произвели укладку кирпича на цокольном этаже. Сейчас объект готов на 22%.
Первый этап работ должны завершить в апреле. Помимо этого, сейчас закупают необходимое оборудование для образовательной организации на сумму 32,8 млн рублей.
По инициативе депутата по избирательному округу № 5 Леонида Усова обсудили строительство спортивного кластера в Ленинском районе по улице Ярославского. В рамках первого этапа возведут «Центр самбо и бокса» на участках общей площадью 2,5 га. Комитет по социальной политике и культуре администрации подготовил техническое задание по проектам-аналогам. Примерная стоимость разработки проекта — 15 млн рублей. Эта сумма уже предусмотрена в городском бюджете на 2025 год.
Также депутаты заслушали отчет о деятельности комиссии за 2023 год. Всего проведели 11 заседаний, рассмотрели 113 вопросов (70 плановых и 43 внеплановых).