Блок школы № 75 готов на 22% в Иркутске

По инициативе депутата по избирательному округу № 5 Леонида Усова обсудили строительство спортивного кластера в Ленинском районе по улице Ярославского. В рамках первого этапа возведут «Центр самбо и бокса» на участках общей площадью 2,5 га. Комитет по социальной политике и культуре администрации подготовил техническое задание по проектам-аналогам. Примерная стоимость разработки проекта — 15 млн рублей. Эта сумма уже предусмотрена в городском бюджете на 2025 год.