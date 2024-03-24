640 белгородских детей разместят в Астраханской и Самарской областях

Вячеслав Гладков также рассказал о завершении первого этапа выдачи помощи пострадавшим от обстрелов предприятиям малого и среднего бизнеса Шебекинского округа. Из 700 млн руб., выданных на эти цели, 64 предпринимателям было выплачено 113 млн руб. 25 марта начнется сбор документов для второго этапа. За последний месяц участились обстрелы приграничной Белгородской области, а также попытки прорыва границы диверсантами. По словам Вячеслава Гладкова, за две недели из-за обстрелов пострадали 152 человека, включая 11 детей. В связи с этим 20 марта было решено вывезти 9 тыс. детей из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского и Грайворонского округов.