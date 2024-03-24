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640 белгородских детей разместят в Астраханской и Самарской областях

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что 24 марта 150 детей из региона отправятся в Астраханскую область, еще 540 — в Самарскую. Детей перевезут по приглашению глав регионов, уточнил господин Гладков. Помощь в размещении детей также предложили власти Вологодской области.

Источник: Вячеслав Гладков

«Мы договариваемся с губернаторами, чтобы наших детей приняли на 3 недели. Если обстановка не изменится в лучшую сторону, то будем предлагать родителям и просить руководителей регионов, приютивших наших детей, оставить их до конца учебного года», — написал господин Гладков в Telegram-канале.

Вячеслав Гладков также рассказал о завершении первого этапа выдачи помощи пострадавшим от обстрелов предприятиям малого и среднего бизнеса Шебекинского округа. Из 700 млн руб., выданных на эти цели, 64 предпринимателям было выплачено 113 млн руб. 25 марта начнется сбор документов для второго этапа. За последний месяц участились обстрелы приграничной Белгородской области, а также попытки прорыва границы диверсантами. По словам Вячеслава Гладкова, за две недели из-за обстрелов пострадали 152 человека, включая 11 детей. В связи с этим 20 марта было решено вывезти 9 тыс. детей из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского и Грайворонского округов.