В Омске перекрыли участок на бульваре Архитекторов

С сегодняшнего дня, с 24 марта, в Омске перекрыли движение по бульвару Архитекторов, на перекрёстке улицы 70 лет Октября и Степанца. Это произошло из-за очередного этапа реконструкции. Здесь будут демонтировать дорожное полотно, бордюры, столбы, затем переложат подземные коммуникации и построят новую дорогу.