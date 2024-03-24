В Омске перекрыли участок на бульваре Архитекторов

С сегодняшнего дня, с 24 марта, в Омске перекрыли движение по бульвару Архитекторов, на перекрёстке улицы 70 лет Октября и Степанца. Это произошло из-за очередного этапа реконструкции. Здесь будут демонтировать дорожное полотно, бордюры, столбы, затем переложат подземные коммуникации и построят новую дорогу.
Напомним, на время перекрытия на Левобережье изменятся схемы движения 18 маршрутов. Общественный транспорт поедет в объезд — по Дмитриева — Крупской — Перелёта.
Это коснётся следующих маршрутов: № 8н, 21 и 21а, 24, 64, 200, 305, 344, 409, 410, 415, 418, 424 и 500. Кроме того, конечную маршрута № 424 перенесут от БСМП к автовокзалу. Дополнительно изменения коснутся маршрута № 96. Вместо двух автобусов малого класса по маршруту поедут пять автобусов среднего класса. Конечная остановка будет вблизи жилого комплекса «Кристалл».
Маршруты № 78, 94, 23, 95, 212, 272, 331, 503 продолжат движение по старым схемам, сообщил глава дептранса Вадим Кормилец.