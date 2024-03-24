Какой будет погода на неделе в Краснодарском крае

Погода на предстоящей неделе на Кубани будет переменчивой, но кратковременные дожди не испортят комфортного тепла — солнце будет согревать регион в начале и конце недели. Среди недели похолодает и пройдут дожди, сообщает ИА KrasnodarMedia.
В Краснодаре в конце и начале недели до 18 тепла. Среди недели — до 13 выше ноля, во вторник возможен дождь. Но пасмурных дней не ожидается — небо будет с переменной облачностью.
В Анапе от 14 до 16 тепла в начале и конце недели. Во вторник и среду до 12 тепла, возможны небольшие осадки. Температура морской воды 11 градусов.
До 14 тепла в начале и конце недели в Геленджике. Середина недели отметится температурными качелями от 12 до 17 тепла. Осадки на курорте ожидаются во вторник. Температура морской воды 11 градусов.
В Сочи до 15 тепла в первые и последние дни недели. В середине недели воздух прогреется до 17 выше ноля. И лишь во вторник и среду на курорте 10−12 градусов тепла и дождь. Море остыло до 11 градусов.