С конца марта назначат дополнительные электрички

Для удобства пассажиров назначено 29 дополнительных поездов: 22 из них начнут курсировать с 31 марта, четыре — с 6 апреля, еще два — с 20 апреля и один — с 28 апреля. Несколько составов заменят более короткие поезда.
С 31 марта по 26 октября будут назначены следующие поезда:
На Савеловском направлении.
— № 6354, 6363 Москва (Савеловский вокзал) — Савелово по выходным дням;
— № 6921 Лобня — Москва (Савеловский вокзал) по выходным дням.
На Киевском направлении.
— № 6383, 6384 Москва (Киевский вокзал) — Малоярославец по выходным дням;
— № 6157/6158, 6107/6108 Москва (Киевский вокзал) — Калуга-1 ежедневно 11-вагонные составы.
На Казанском направлении.
— № 6016, 6007 Голутвин — Рязань-1 по выходным дням (вместо № 6009, 6018 Рыбное — Рязань-1);
— № 6366, 6365 на участке Егорьевск — Воскресенск по воскресеньям;
— № 7193 Куровская — Москва (Казанский вокзал) по субботам;
— № 7194 Москва (Казанский вокзал) — Черусти по субботам;
— С 28 апреля по 29 сентября будет назначен поезд № 7051 Рязань-2 — Москва (Казанский вокзал) по воскресеньям.
На Павелецком направлении и Большой московской окружной железной дороге.
— № 6991, 6992, 6993, 6994 Москва (Павелецкий вокзал) — Яганово по выходным дням (№ 6391, 6392 Москва (Павелецкий вокзал) — Михнево выведены из расписания);
— № 6181, 6182 Москва (Павелецкий вокзал) — Кашира по выходным дням (вместо № 6683, 6682 Москва (Павелецкий вокзал) — Домодедово);
— № 6393, 6394 Москва (Павелецкий вокзал) — Михнево по выходным дням (№ 6904 Яганово — Михнево по выходным дням выведен из расписания);
— № 6875/6975 Бекасово-1 — Детково — Михнево по выходным дням (вместо № 6873/6973 Бекасово-1 — Детково — Яганово).
На Горьковском направлении.
С 20 апреля по 21 сентября.
— № 7083/7084 Москва (Площадь Трех Вокзалов) — Владимир по субботам;
— № 7103/7104 Железнодорожная — Москва (Площадь Трех Вокзалов) по субботам.
В Калужской области.
С 6 апреля по 26 октября.
— № 6772, 6773, 6775, 6776 Калуга-1 — Ферзиково по выходным дням.
Пассажиров просят заранее планировать поездки. Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на официальном сайте ЦППК, железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».