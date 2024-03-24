На северо-западе Москвы отремонтируют более 150 жилых домов в 2024 году

Самое старое здание в округе, в котором сделают капитальный ремонт в текущем году, расположено в районе Щукино по адресу: улица Народного Ополчения, дом 48, корпус 1. Этот шестиэтажный дом в стиле советского неоклассицизма возведен в 1939 году по индивидуальному проекту. Его фасад украшен декоративными элементами, три нижних этажа рустованы и отделены от верхней части тянутым карнизом. Правая сторона фасада подчеркнута массивными колоннами и пилястрами. По периметру здания расположен венчающий карниз.