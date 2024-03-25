В «Московской электронной школе» собрано более 1,6 миллиона единиц образовательного контента

В библиотеке проекта «Московская электронная школа» («МЭШ») собрано более 1,6 миллиона единиц образовательного контента. В их числе — видеоуроки, тестовые задания, рабочие тетради, учебные пособия, интерактивные приложения, произведения художественной литературы. Только в столице у «Московской электронной школы» свыше трех миллионов пользователей, которые ежедневно обращаются к разным разделам электронных сервисов в среднем более 4,5 миллиона раз.
«МЭШ» позволяет быть в курсе образовательного процесса, школьных и внешкольных событий. Сервисы платформы доступны в любое время и с любых устройств.
Школьники и педагоги активно пользуются контентом, размещенным в «МЭШ». В электронном дневнике отображаются домашние задания с прикрепленными к ним материалами и отметки с комментариями учителя, единое расписание, включающее уроки и дополнительные занятия в школах и городских кружках, секциях. Сервис «Москвенок» позволяет родителям управлять питанием ребенка в школе, а ученикам — проходить в школу, оплачивать покупки в столовой и буфете без использования наличных денег, бесплатно посещать музеи столицы. Кроме того, карту и другие идентификаторы «Москвенка» можно использовать в качестве читательского билета в столичных библиотеках.
По решению Правительства России «МЭШ» стала технологической основой для создания регионального сегмента федеральной государственной информационной системы «Моя школа».
В настоящее время подсистемы и цифровые сервисы «МЭШ» работают в Калужской и Московской областях, а также в Республике Татарстан. Сейчас начинается внедрение платформы в Тюменской области и Республике Дагестан.
Обеспечение столичных школьников современными цифровыми сервисами способствует повышению эффективности учебного процесса и грамотному планированию детьми школьного и личного времени и соответствует задачам проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать на специальной странице.