В «Московской электронной школе» собрано более 1,6 миллиона единиц образовательного контента

Школьники и педагоги активно пользуются контентом, размещенным в «МЭШ». В электронном дневнике отображаются домашние задания с прикрепленными к ним материалами и отметки с комментариями учителя, единое расписание, включающее уроки и дополнительные занятия в школах и городских кружках, секциях. Сервис «Москвенок» позволяет родителям управлять питанием ребенка в школе, а ученикам — проходить в школу, оплачивать покупки в столовой и буфете без использования наличных денег, бесплатно посещать музеи столицы. Кроме того, карту и другие идентификаторы «Москвенка» можно использовать в качестве читательского билета в столичных библиотеках.