Свыше миллиона полотенцесушителей установили в столичных домах в рамках программы капремонта

Для повышения качества применяемых в ходе капремонта материалов и оборудования в столице утверждены технические требования. В соответствии с ними полотенцесушители должны изготавливаться из высоколегированной антикоррозионной нержавеющей стали с максимальной тепловой мощностью не менее 0,132 киловатта. Необходимо, чтобы они выдерживали давление свыше 10 атмосфер, а срок их службы составлял не менее 10 лет.