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Свыше миллиона полотенцесушителей установили в столичных домах в рамках программы капремонта

За время реализации городской программы капитального ремонта жилого фонда в квартирах москвичей установили 1 022 400 полотенцесушителей. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы. Новые полотенцесушители изготовлены из высоколегированной антикоррозионной нержавеющей стали, а срок их службы — не менее 10 лет.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Полотенцесушители меняют в ходе работ по ремонту стояков горячего водоснабжения. Эти элементы сантехнического оборудования не только функциональны, но и полезны в плане создания энергоэффективной среды в помещении. Они нагревают пространство и высушивают влажный воздух, предотвращая появление конденсата.

Для повышения качества применяемых в ходе капремонта материалов и оборудования в столице утверждены технические требования. В соответствии с ними полотенцесушители должны изготавливаться из высоколегированной антикоррозионной нержавеющей стали с максимальной тепловой мощностью не менее 0,132 киловатта. Необходимо, чтобы они выдерживали давление свыше 10 атмосфер, а срок их службы составлял не менее 10 лет.

Более чем в 8,1 тысячи жилых домов в рамках программы капремонта заменили системы электроснабженияБолее 2,6 тысячи лифтов заменят в Москве в этом году в рамках программы капремонта.

ЖКХ