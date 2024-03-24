Свыше миллиона полотенцесушителей установили в столичных домах в рамках программы капремонта

Полотенцесушители меняют в ходе работ по ремонту стояков горячего водоснабжения. Эти элементы сантехнического оборудования не только функциональны, но и полезны в плане создания энергоэффективной среды в помещении. Они нагревают пространство и высушивают влажный воздух, предотвращая появление конденсата.
Для повышения качества применяемых в ходе капремонта материалов и оборудования в столице утверждены технические требования. В соответствии с ними полотенцесушители должны изготавливаться из высоколегированной антикоррозионной нержавеющей стали с максимальной тепловой мощностью не менее 0,132 киловатта. Необходимо, чтобы они выдерживали давление свыше 10 атмосфер, а срок их службы составлял не менее 10 лет.
Более чем в 8,1 тысячи жилых домов в рамках программы капремонта заменили системы электроснабженияБолее 2,6 тысячи лифтов заменят в Москве в этом году в рамках программы капремонта.