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Почти летнее тепло обещают синоптики в Казани в ближайшие дни

На Республику Татарстан надвигается тёплый и влажный атмосферный фронт.

Сейчас в Ричмонде: +3° 10 м/с 52% 759 мм рт. ст. +5°

Уже в понедельник, 25 марта, в столице РТ столбики термометра днём покажут до +9 градусов, а ночью сохранятся положительные температуры до +3 градусов.

К концу недели и начале следующей, по прогностическим моделями синоптиков, казанцев и вовсе ждёт почти летнее тепло до +12 градусов днём.

Правда, тёплый фронт со Средиземного моря принесёт и высокую влажность. Почти всю будущую неделю ожидается моросящий дождь, вечером переходящий в сырой снег. Солнышко проглянет лишь ко второй половине четверга, 29 марта.