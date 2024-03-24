Почти летнее тепло обещают синоптики в Казани в ближайшие дни

Уже в понедельник, 25 марта, в столице РТ столбики термометра днём покажут до +9 градусов, а ночью сохранятся положительные температуры до +3 градусов.
К концу недели и начале следующей, по прогностическим моделями синоптиков, казанцев и вовсе ждёт почти летнее тепло до +12 градусов днём.
Правда, тёплый фронт со Средиземного моря принесёт и высокую влажность. Почти всю будущую неделю ожидается моросящий дождь, вечером переходящий в сырой снег. Солнышко проглянет лишь ко второй половине четверга, 29 марта.