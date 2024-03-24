Народные приметы о богатстве: чего нельзя делать 25 марта

25 марта верующие вспоминают святого Феофана, в народном календаре — Феофанов день. У наших предков дата была связана с различными приметами и обрядами. С их помощью жители далекой старины надеялись улучшить финансовое положение, избежать болезней и прочих неприятностей.
Народные приметы на 25 марта: что нельзя делать
На Руси верили, что в Феофанов день ни в коем случае нельзя поздно вставать. Тому, кто привык лежать в постели до обеда, сулили множество неудач. Исключение, разумеется, было предусмотрено для тех, кто не может трудиться из-за болезней или в силу почтенного возраста.
Чтобы в жизни не началась черная полоса, не стоит выяснять отношения 25 марта. Даже небольшая претензия с вашей стороны может встретить агрессию оппонента. Если не хотите, чтобы разговор закончился дракой или ссорой на всю жизнь, держите себя в руках и будьте терпеливы.
Жена в этот день не должна смотреть в окно, как муж на работу уходит или занимается делами в огороде. В прошлом существовало поверье, что из-за этого супруги скоро разойдутся.
Аккуратнее женщине нужно быть и во время готовки. Если она добавит в блюдо слишком много приправ, муж станет злым и жадным.
Подруги не должны вместе выбирать одежду и обувь 25 марта. Также им не стоит делиться вещами друг с другом. В старину говорили, что из-за этого в их личной жизни начнется неразбериха, а в итоге они обе в старости будут одинокими.
Нельзя в Ефимов день принимать подарки. За презент дарителю нужно дать любую монетку. Этот символический жест, если верить приметам, позволит избежать нищеты и порчи.
В этот день следует обязательно найти себе компанию, иначе год в одиночестве пройдет. Не отказывайтесь от приглашения в гости, в противном случае больше никто к себе звать не будет.
Также нельзя отворачиваться от того, кто обратится к вам за помощью. Наказанием за непослушание может стать нужда.
Народные приметы на 25 марта: что можно делать
В старину считалось обязательным выйти на улицу 25 марта. Нельзя проводить весь день дома, иначе здоровья и удачи не будет. Лучше всего отправиться на прогулку ранним утром, подставив лицо первым солнечным лучам. Так наши предки приветствовали весну, считая это залогом удачных полевых работ и богатого урожая.
Принято было благодарить птиц. С возвращением пернатых из южных краев и приходом тепла у крестьян появлялось много дел, но все они были во благо. Поэтому люди обязательно выносили птицам зерна и щедро их угощали.
Этот день в старину использовали и для проведения различных обрядов. Например, можно было положить серебряную ложку или кольцо в сосуд с родниковой водой, чтобы напоить ей домашних животных. Считалось, что в этом случае скотина целый год болеть не будет.
Предметы из серебра помогали нашим предкам и для того, чтобы отвадить от дома нечисть. Монету из этого металла можно было положить над входной дверью. Люди верили, что таким образом создают барьер для злых духов.
Существовал на Руси и ритуал от 40 бед. Ранним утром хозяйки подметали полы в жилище, а мусор уносили как можно дальше от дома. Дополнительно они складывали в каждый угол избы по монетке. Они верили, что благодаря этому семья будет жить богато.
Народные приметы о погоде на 25 марта
Чтобы иметь представление о погоде в ближайшие дни или месяцы, наши предки следили за изменениями в природе. Заметив, что лед тонет в реке, люди огорчались: они верили, что в этом случае год окажется неурожайным.
Солнечный день 25 марта, согласно наблюдениям жителей далекой старины, предвещает ненастное лето. Если на улице будет туманно, погода испортится.
Именинники 25 марта
25 марта именины отмечают Александр, Иван, Дмитрий, Владимир и Константин. Также поздравить нужно Григория и Сергея.