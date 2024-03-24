Народные приметы о богатстве: чего нельзя делать 25 марта

На Руси верили, что в Феофанов день ни в коем случае нельзя поздно вставать. Тому, кто привык лежать в постели до обеда, сулили множество неудач. Исключение, разумеется, было предусмотрено для тех, кто не может трудиться из-за болезней или в силу почтенного возраста.