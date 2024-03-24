В Сочи построят дороги к новым детсадам и школам

В Сочи планируют построить дороги к школам и детским садам, которые будут возводить на курорте. Так, на улице Краснодонской началось проектирование школы на 1510 мест. На сегодняшний день сделано предпроектное обследование, чтобы оценить возможность увеличения пропускной способности дорог в районе улиц Пластунской, Краснодонской и Джапаридзе.
«Это позволит обеспечить транспортную доступность строящихся и проектируемых образовательных учреждений и комфортное передвижение жителей этих микрорайонов как на личном, так и на общественном транспорте».
Также на курорте разрабатывают логистику в микрорайоне Кудепста и на улице Лизы Чайкиной. Там строятся новые школы и детские сады.