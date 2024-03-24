Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казахстане растет заболеваемость гепатитом А

По данным Минздрава, в Казахстане зарегистрирован рост заболеваемости гепатитом А, сообщает Zakon.kz.

С начала 2024 года в стране зарегистрировали 850 случаев острого вирусного гепатита А, что в 1,9 раза выше, чем в прошлом году, пишет пресс-служба министерства.

Как передается гепатит А

Вирусный гепатит А передается с грязной водой, зараженными продуктами питания и через грязные руки после контакта с больным.

Симптомы

Симптомы заболевания — повышение температуры тела, головная боль, снижение аппетита, вялость, тошнота, рвота.

Инкубационный период — от 14 до 35 дней.

Больной гепатитом А заразен для окружающих за две недели до и неделю после появления симптомов.

Кто подлежит вакцинации.

  • дети в возрасте двух лет;
  • контактные лица в очагах инфекции.

Как не заразиться.

  • мыть руки перед едой, после посещения туалета, при возвращении с работы, прогулки;
  • не пить некипяченую воду из открытых водоемов и не мыть ею фрукты и овощи;
  • не купаться в загрязненных водоемах.

здоровье