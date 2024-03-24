24 марта на Кубани отменили все развлекательные мероприятия

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил об отмене всех развлекательных мероприятий в регионе 24 марта. Президент России также объявил воскресенье днем траура. Глава региона отметил, что это решение принято в знак скорби по жертвам теракта в Подмосковье, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.