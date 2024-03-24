24 марта на Кубани отменили все развлекательные мероприятия

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил об отмене всех развлекательных мероприятий в регионе 24 марта. Президент России также объявил воскресенье днем траура. Глава региона отметил, что это решение принято в знак скорби по жертвам теракта в Подмосковье, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.
В Краснодарском крае были организованы пункты сдачи крови для пострадавших в результате теракта в Подмосковье. Адреса этих пунктов можно найти ЗДЕСЬ.
Напомним, теракт в Подмосковье произошел во время концерта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. По данным Следственного комитета России, на данный момент число погибших составляет 133 человека.
Вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова сообщила, что на лечение в медицинские учреждения поступили107 пострадавших, в том числе 3 ребенка. 15 пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии, а 42 — в тяжелом.
Министерство здравоохранения Подмосковья опубликовало список из 145 пострадавших.