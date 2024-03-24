Переменная облачность ожидается в Иркутске на предстоящей рабочей неделе

Синоптики прогнозируют переменную облачность в Иркутске на предстоящей рабочей неделе. Температура воздуха в дневные часы составит от +8 до +11°С. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Gismeteo.
В понедельник, 25 марта, будет ясно. Синоптики обещают до +11°С. Ветер юго-восточный, 2 м/с.
Во вторник, 26 марта, установится облачная погода, возможен небольшой снег с дождем. Столбик термометра установится на отметке +8°С. Ветер северо-западный, 5 м/с.
В среду, 27 марта, ясно. Синоптики обещают до 0. Ветер северо-западный, 7 м/с.
В четверг, 28 марта, ожидается малооблачность и без осадков. За окном будет −2°С. Ветер северный, 2 м/с.
В пятницу, 29 марта, также будет пасмурно и без осадков. Столбик термометра установится на отметке +1°С. Ветер северо-западный, 2 м/с.