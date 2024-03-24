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Католики Беларуси отмечают Вербное воскресенье 24 марта

Вербное воскресенье отмечают католики Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

24 марта католики всего мира отмечают Вербное воскресенье. Официально этот день называется входом Иисуса Христа в Иерусалим.

Вербное воскресенье празднуют в последнее воскресенье Великого поста, за неделю до Пасхи. Еще этот день называют Пальмовым воскресеньем. В Иерусалиме в IV веке появился обычай освящать пальмы.

Когда Иисус вошел в Иерусалим его встречали, как победителя, приветствуя пальмовыми ветвями и хвалебной песней. Отсюда пошла традиция освящать пальмовые ветви, которые в Беларуси заменила верба.

В костелы приходят с вербой, которая может быть украшена лентами и цветами. Ее освящают и хранят дома на протяжении года. А в день начала Великого поста — Пепельную среду — ветви сжигают.

Православное Вербное воскресенье в 2024 году придется на 28 апреля.

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