Астроном Сергей Язев рассказал, как на Землю повлияют вспышки на Солнце

«Обе активные области находятся почти на центральном меридиане Солнца — то есть, напротив Земли, — говорит Сергей Язев, — и выбросы вещества идут прямо к нам. Посмотрим, как они скажутся на Земле. Не исключено, что мы это заметим. В ночь с воскресенья на понедельник, ближе к утру, можно ожидать магнитную бурю и полярные сияния. Явления могут быть очень сильными».