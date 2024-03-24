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Астроном Сергей Язев рассказал, как на Землю повлияют вспышки на Солнце

Астроном из Иркутска Сергей Язев рассказал о мощной двойной вспышке наивысшего рентгеновского класса, которая произошла на Солнце.

Источник: Аргументы и факты

Она произошла утром 23 марта, и теперь вспышки, хоть и более слабые, идут одна за другой.

«Обе активные области находятся почти на центральном меридиане Солнца — то есть, напротив Земли, — говорит Сергей Язев, — и выбросы вещества идут прямо к нам. Посмотрим, как они скажутся на Земле. Не исключено, что мы это заметим. В ночь с воскресенья на понедельник, ближе к утру, можно ожидать магнитную бурю и полярные сияния. Явления могут быть очень сильными».

Также специалист отмечает, что вспышки на Солнце в настоящее время продолжаются. Они слабее первой, но тоже могут сопровождаться выбросами облаков плазмы. Выбросы вещества могут достичь Земли уже ближайшей ночью.

космос