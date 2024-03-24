Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автобус из Риги в Петербург более 12 часов простоял на границе

Задержка связана с усилением мер безопасности после трагедии в «Крокус Сити Холле».

Источник: Комсомольская правда

Автобус из Риги в Петербург более 12 часов простоял на границе. Из-за усиленных мер безопасности после трагедии в «Крокус Сити Холле» транспорт задержали при пересечении границы для тщательного досмотра. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на компанию-перевозчика.

— Сейчас на границе с Россией идет долгая проверка пассажиров автобуса из-за обстрела в «Крокус Сити Холле», — прокомментировали ситуацию в компании.

Напомним, что в связи с трагедией в Петербурге отменили все массовые развлекательные мероприятия. В торговых центрах, музеях и других местах массового скопления людей усилили меры безопасности. 24 марта объявили днем общенационального траура. Петербуржцы продолжают нести цветы и игрушки к стихийным мемориалам, образовавшимся в городе.