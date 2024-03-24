Автобус из Риги в Петербург более 12 часов простоял на границе. Из-за усиленных мер безопасности после трагедии в «Крокус Сити Холле» транспорт задержали при пересечении границы для тщательного досмотра. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на компанию-перевозчика.
— Сейчас на границе с Россией идет долгая проверка пассажиров автобуса из-за обстрела в «Крокус Сити Холле», — прокомментировали ситуацию в компании.
Напомним, что в связи с трагедией в Петербурге отменили все массовые развлекательные мероприятия. В торговых центрах, музеях и других местах массового скопления людей усилили меры безопасности. 24 марта объявили днем общенационального траура. Петербуржцы продолжают нести цветы и игрушки к стихийным мемориалам, образовавшимся в городе.