Автобус из Риги в Петербург более 12 часов простоял на границе. Из-за усиленных мер безопасности после трагедии в «Крокус Сити Холле» транспорт задержали при пересечении границы для тщательного досмотра. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на компанию-перевозчика.