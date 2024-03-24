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Белорусы не увидят первое затмение 2024 года

Эксперты объяснили, что белорусы не увидят первое затмение 2024 года.

В ночь с 24 на 25 марта произойдет первое затмение 2024 года, пишет sputnik.by.

Полутеневое лунное затмение начнется в 07:53 по минскому времени, достигнет максимальной фазы в 10:12 и завершится в 12:32. Общая продолжительность — 4 часа 39 минут.

Его увидят, например, в Западной Европе и на Камчатке. А вот с территории Беларуси это затмение видно не будет.

За мартовским затмением произойдут еще три: полное солнечное затмение 8 апреля, частное лунное затмение 18 сентября и кольцеобразное солнечное затмение 2 октября.

наука