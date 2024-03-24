Белорусы не увидят первое затмение 2024 года

В ночь с 24 на 25 марта произойдет первое затмение 2024 года, пишет sputnik.by.
Полутеневое лунное затмение начнется в 07:53 по минскому времени, достигнет максимальной фазы в 10:12 и завершится в 12:32. Общая продолжительность — 4 часа 39 минут.
Его увидят, например, в Западной Европе и на Камчатке. А вот с территории Беларуси это затмение видно не будет.
За мартовским затмением произойдут еще три: полное солнечное затмение 8 апреля, частное лунное затмение 18 сентября и кольцеобразное солнечное затмение 2 октября.