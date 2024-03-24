Жители Кузбасса призвали власти усилить охрану школ и детских садов

После страшной трагедии в «Крокус Сити Холле» родители Анжеро-Судженска обратились к мэрии с просьбой проверить и усилить охрану в общеобразовательных учреждениях. Об этом сообщает NGS24.
Обеспокоенные родители отметили, что в детских садах находятся только нянечки и повара, а в школе и вовсе обычно сидит одна пожилая женщина. В случе ЧП эти люди не смогут никак спасти детей.
В комментариях к записи в социальной сети отметилась пресс-служба мэрии, которая заявила, что учреждения охраняются в соответствии с законом и проблем с этим сейчас нет.