Матчи команд Ростовской области отменили из-за трагедии в «Крокусе»

Спортивные команды Ростовской области перенесли свои матчи из-за теракта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске. Такое решение приняло руководство клубов — футбольных и гандбольного.
Так, футбольный клуб «Ростов-2» не сыграл в субботу с командой «Нарт» в матче первого тура LEON Второй Лиги «Б». Пресс-служба клуба объявила, что болельщикам, купившим билеты, возместят их стоимость. В тот же день не встретились на поле «Форте» из Таганрога и «Ангушт» из Назрани, «Строитель» и «Алания-2», а также «Чайка» и «Муром».
Также 24 марта в «Меге» не состоится автограф-сессия игроков ФК «Ростов».
Игроки женского ФК «Ростов» ранее приехали в Самару, чтобы сыграть с «Крыльями Советов», но матч также был отменен.
В понедельник, 25 марта, не состоится гандбольный матч клубов «Ростов-Дон» и ЦСКА. А в субботу не встретились на площадке мужские клубы — «ДГТУ-Лидер» и «Технолог-Спартак» из Белгорода.
Когда будут проведены перенесенные матчи, пока неизвестно. Спортивные клубы сообщат это позже.