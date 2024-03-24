Матчи команд Ростовской области отменили из-за трагедии в «Крокусе»

Так, футбольный клуб «Ростов-2» не сыграл в субботу с командой «Нарт» в матче первого тура LEON Второй Лиги «Б». Пресс-служба клуба объявила, что болельщикам, купившим билеты, возместят их стоимость. В тот же день не встретились на поле «Форте» из Таганрога и «Ангушт» из Назрани, «Строитель» и «Алания-2», а также «Чайка» и «Муром».